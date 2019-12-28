Стали известны подробности пожара в Приморском районе

Стали известны подробности пожара в Приморском районе
Пожар на Заповедной улице. Фото: vk.com/spb_today

Спасатели потушили пожар, который произошел в Приморском районе вечером 28 декабря.

Сообщение о пожаре на Заповедной улице, 63 поступило около 18:00, сообщили в ГУ МЧС по Петербургу. В 18:54 пожар удалось потушить. Деревянный дом сгорел полностью.

В результате пожара одноэтажный деревянный дом 6 на 11 метров полностью сгорел. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что возгорание произошло в Доходном доме Г.И. Любиенса постройки XIX века на набережной реки Фонтанки — загорелась комната в коммунальной квартире.

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