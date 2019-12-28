Немецкий эксперт рассказал, чем грозит зарядка смартфона ночью

По словам директора компании BatterieIngenieure Доминика Шульте, часто оставлять телефон на зарядку в ночное время может обернуться преждевременным выходом из строя аккумулятора.

Проблема в том, что смартфоны вредно заряжать в течение длительного времени после того, как емкость батареи достигла 100%. Компания BatterieIngenieure, руководитель которой объяснил, в чем отрицательное влияние ночной зарядки на телефоны, специализируется на производстве и исследовании аккумуляторов.

При этом специалисты из крупных компаний-производителей смартфонов, таких как Apple, Samsung или LG, не видят ничего чрезвычайно опасного в смартфонах, оставленных заряжаться в течение всей ночи. По их словам, сегодня в телефонах установлены все необходимые оптимизирующие технологии, которые сводят вроде к минимуму.

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