Дмитрий Песков рассказал, что не видел жену больше месяца

Дмитрий Песков признался, что сильно переживал за жену вов время её выступления. Фото: kremlin.ru

Дмитрий Песков признался, что сильно переживал за жену вов время её выступления. Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков признался, что не видел свою супругу, фигуристку Татьяну Навку, больше месяца.

По словам зампреда Администрации Владимира Путина Дмитрия Пескова, его редкие встречи с женой вызваны усиленной подготовкой Навки к премьере её собственного ледового шоу «Спящая красавица», а также существенным объемом работы у самого Пескова.

В пятницу, 27 декабря, пресс-секретарь посетил премьеру постановки супруги, в которой участвовали не только Татьяна Навка, но и дочь Дмитрия Пескова. «Мурашки были, когда Таня летела надо мной…», — откровенно поделился ощущениям чиновник с представителями СМИ.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дмитрий Песков рассказал о планах главы Российской Федерации Владимира Путина на новогоднюю ночь. Пресс-секретарь отметил, что 31 декабря будет для президента рабочим днем, как и для большинства россиян.