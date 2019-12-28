Дмитрий Песков рассказал, что не видел жену больше месяца

Дмитрий Песков рассказал, что не видел жену больше месяца
Дмитрий Песков признался, что сильно переживал за жену вов время её выступления. Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков признался, что не видел свою супругу, фигуристку Татьяну Навку, больше месяца.

По словам зампреда Администрации Владимира Путина Дмитрия Пескова, его редкие встречи с женой вызваны усиленной подготовкой Навки к премьере её собственного ледового шоу «Спящая красавица», а также существенным объемом работы у самого Пескова.

В пятницу, 27 декабря, пресс-секретарь посетил премьеру постановки супруги, в которой участвовали не только Татьяна Навка, но и дочь Дмитрия Пескова. «Мурашки были, когда Таня летела надо мной…», — откровенно поделился ощущениям чиновник с представителями СМИ.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дмитрий Песков рассказал о планах главы Российской Федерации Владимира Путина на новогоднюю ночь. Пресс-секретарь отметил, что 31 декабря будет для президента рабочим днем, как и для большинства россиян.

дмитрий песков пресс-секретарь
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