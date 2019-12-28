Андрей Разин пообещал засудить Андрея Малахова

В гневном сообщении Разин упомянул, что не запрещает Юрию Шатнуову исполнять песни "Ласкового мая". Фото: Instagram @razin_andrei_lm

В гневном сообщении Разин упомянул, что не запрещает Юрию Шатнуову исполнять песни "Ласкового мая". Фото: Instagram @razin_andrei_lm

Директор коллектива «Ласковый май» Андрей Разин грозит судом ведущему телепрограммы «Привет, Андрей!» Андрею Малахову.

Об этом руководитель группы рассказал в своем официальном аккаунте в Instagram, резюмировав впечатления от просмотра передачи, посвященной «Ласковому маю». В программе говорилось, что нынешние участники коллектива, среди которых Андрей Разин, поют под фонограмму, на которой записан голос Шатунова.

Кроме того, Разин запрещает Юрию Шатунову, бывшему звездному солисту «Ласкового мая», исполнять песни группы. Продюсер отрицает все эти утверждения, а также пообещал провести экспертизу, чтобы засудить Малахова и телеканал «Россия-1», где выходит передача «Привет, Андрей!».

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