Умерла актриса, сыгравшая Лолиту в одноименном фильме Кубрика

В Америке скончалась актриса Сью Лайон, сыгравшая главную роль в культовом фильме Стэнли Кубрика «Лолита» по одноименному роману Владимира Набокова.

Американская актриса Сью Лайон ушла из жизни в возрасте 73 лет в Лос-Анджелесе. Трагическое известие сообщила телекомпания NBC в субботу, 28 декабря. В течение жизнь Лайон появилась более чем в десяти кинокартинах.

Актриса родилась в 1946 году в штате Айова. В возрасте пятнадцати лет она приняла участие в съемках фильма «Лолита», режиссером которого был Стэнли Кубрик, а в написании сценария участвовал сам автор романа — Владимир Набоков. Эта роль стала самой известной её работой.

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