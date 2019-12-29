Ученые исследуют новый способ проверки интеллекта по МРТ

Ученые начали данноеисследование еще в 2013 году. Фото: pixabay

Ученые начали данноеисследование еще в 2013 году. Фото: pixabay

Исследователи изучают новый метод исследования интеллектуальных способностей человека. Для таких целей они впервые использовали ансамблевые методы на основе 3D-сетей глубинного обучения.

Ученые запустили проект по запуску выявления когнитивных способностей у подростков в 2013 году.

Как сообщает Adolescent Brain Cognitive Development Neurocognitive Prediction, в результате им удалось выявить корреляцию между уровнем «текучего» интеллекта ребенка и анатомией мозга.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали от каких продуктов следует отказаться на Новый год. По мнению эксперта, в указанном продукте появляются и размножаются бактерии.