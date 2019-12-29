В кукурузном поле Аргентины экстренно сел самолет

Частный самолет с девятью людьми экстренно сел в кукурузном поле в Аргентине.

Все произошло в субботу, 28 декабря. Воздушное судно посадили недалеко от города Мар-дель-Плата. В результате произошедшего обошлось без пострадавших, пассажиры самостоятельно покинули борт.

Как сообщает газета La Nación, пилот принял соответствующее решение в связи с неисправностью двигателя.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об экстренной посадке самолета, который летел из Санкт-Петербурга. В результате технических неполадок аварийная посадка произошла в аэропорту Ростова-на-Дону.