Ученые рассказали, что соевые продукты провоцируют развитие рака

Соевые продукты могут нанести серьезный вред здоровью человека. По словам французских ученых, употребление таких продуктов может спровоцировать рак.

Специалисты рассказали, что вегетарианцы, заменяющие мясо соей, могут добиться не оздоровительного эффекта, а полностью противоположного.

Как сообщает Health.News, в сое содержится большое количество фитоэстрогенов, которые оказывают влияние на гормональный фон человека. Данный продукт вызывает онкологию.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о разработке способа распознавания рака по капле крови. Такой метод выявили ученые из Японии. Специалисты подчеркнули, что распознать рак с помощью такого метода можно будет на ранней стадии. Точность метода составляет 99 процентов.