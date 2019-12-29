Ученые узнали, как распространяется вирус птичьего гриппа

Ученые узнали, как распространяется вирус птичьего гриппа
Ученые провели исследование. Фото: pixabay

Ученые определили схему распространения опасного вируса птичьего гриппа. Им удалось определить «родословную» возбудителей данной болезни.

Специалисты исследовали указанный вирус около десяти лет. Согласно последним данным, исследователям удалось обнаружить порядка 70 штаммов вируса. Шесть из них впервые были зафиксированы в Северной Евразии.

Как сообщает Microorganisms, выяснилось, что переносчиками болезни являются гуси, утки и другие дикие мигрирующие птицы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что употребление соевых продуктов может привести к развитию рака. По мнению ученых, такие продукты могут нанести серьезный вред здоровью.

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