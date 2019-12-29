Шнуров высмеял Сюткина в «Вечернем Урганте»

Музыкант Сергей Шнуров в ходе телешоу «Вечерний Ургант» рассказал, почему должен стать лучшим наставником в проекте «Голос», а также пошутил над своим коллегой Валерием Сюткиным.

По словам Ивана Урганта, лидер группы «Ленинград» является главным фаворитом 8 сезона «Голоса». Сам Шнуров подчеркнул наличие конкуренции, выделив Валерия Сюткина.

«Человек, которого любят все», — выразился Ургант о Сюткине.

На это Шнуров иронично заявил, что проблема Сюткина в том, что «он очень много двигается».

«Выходит и оставляет за собой много песка», – пошутил музыкант.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Меладзе раскритиковал Шнурова в ходе телепроекта «Голос» на Первом канале. По словам продюсера, Шнуров подобрал участнице неправильную песню. Меладзе заявил, что девушка должна была петь то, что хочет.