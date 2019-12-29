«Жемчужина»: Дрозденко съездил в Выборг

&#171;Жемчужина&#187;: Дрозденко съездил в Выборг
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко оценил преображение Выборга. Выборгский замок глава региона назвал «жемчужиной» города.

На своей страничке в Instagram Дрозденко опубликовал видеоролик, на котором запечатлен замок. Неподалеку от него расположен Смоляной мыс, благоустройство которого подошло к финалу в декабре.

«Мы на правильном пути, надо немного дожать», — заявил Дрозденко.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что губернатор Ленобласти пообещал исполнить новогодние желания юных жителей. Дрозденко также поделился, что у него попросили дети на главный праздник зимы.

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