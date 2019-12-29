В Шлиссельбурге подготовили новогодний праздник за полмиллиона

В Шлиссельбурге подготовили новогодний праздник за полмиллиона
Празднование начнется в 17 часов. Фото: pixabay

Новогодний праздник в Шлиссельбурге проведут за полмиллиона рублей. Жителей ждет праздничный концерт, световое шоу, фейерверк и многое другое в новогоднюю ночь.

По распоряжению главы Ленобласти Александра Дрозденко из резервного фонда средств на празднование выделили 500 тыс. рублей. Соответствующее распоряжение он подписал после встречи с местными жителями.

Губернатор заявил, что праздник должен быть у каждого в регионе.

Новогодняя программа в Шлиссельбурге начнется сегодня, 29 января, в пять часов вечера.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Дрозденко назвал выборгский замок «жемчужиной» города. Глава Ленобласти оценил преображение Выборга.

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