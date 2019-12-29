Появились кадры с места ДТП на трассе Петродворец — Кейкино, где сбили мужчину

В Ломоносовском районе Ленобласти мужчина попал под колеса легкового авто. Пострадавшего госпитализировали с места ДТП в состоянии крайней степени тяжести. В Сети появились кадры с места происшествия.
Все произошло сегодня, 29 декабря, около 3:40 на трассе Петродворец — Кейкино. Снимки опубликовали в группе «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».
В настоящее время по факту случившегося проводится проверка.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что мужчине, пострадавшему от наезда LADA Largus, на вид 40 лет. Он переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода.