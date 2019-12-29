Появились кадры с места ДТП на трассе Петродворец — Кейкино, где сбили мужчину

Появились кадры с места ДТП на трассе Петродворец — Кейкино, где сбили мужчину
Место ДТП. Фото: vk.com/dorinspb

В Ломоносовском районе Ленобласти мужчина попал под колеса легкового авто. Пострадавшего госпитализировали с места ДТП в состоянии крайней степени тяжести. В Сети появились кадры с места происшествия.

Все произошло сегодня, 29 декабря, около 3:40 на трассе Петродворец — Кейкино. Снимки опубликовали в группе «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».

Место ДТП огородили. Фото: vk.com/dorinspb

В настоящее время по факту случившегося проводится проверка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что мужчине, пострадавшему от наезда LADA Largus, на вид 40 лет. Он переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода.

госпитализаия дтп Ломоносовский район
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржца госпитализировали в тяжелом состоянии после конфликта на улице
У безработного петербуржца похитили Toyota Land Cruiser за 3,5 миллиона
Появились кадры с места ДТП на трассе Петродворец — Кейкино, где сбили мужчину
На трассе Петербург — Рига опрокинулся автобус с пассажирами
Припаркованную иномарку на Просвещения забросали мусором
Циклон к вечеру принесет в Петербург сильный ветер
Фанаты «Зенита» вошли в ТОП-5 лучших футбольных болельщиков в мире
Пешеход чудом выжил после ДТП с LADA на автодороге Петродворец – Кейкино