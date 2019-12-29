Дрозденко пообещал подумать: в Выборге может появиться особая школа

Губернатору Ленобласти Александру Дрозденко рассказали о проекте создания особой школы, которая могла бы послужить «кузницей студентов» для Университета имени Герцена.
Соответствующий разговор прошел в ходе поездки по Выборгу, которая состоялась в субботу, 28 декабря. Учебное заведение рассчитано на 600 мест, однако ему необходима поддержка на федеральном и областном уровнях.
Как сообщает Оnline47, Дрозденко пообещал внимательно рассмотреть все перспективы.
«Нужный проект», — заявил губернатор Ленобласти.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о рабочей поездке губернатора Ленобласти в Выборг. Дрозденко назвал Выборгский замок «жемчужиной» города. Запись на фоне замка он опубликовал на своей страничке в соцсети «Инстаграм».