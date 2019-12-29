На Пестеля «Яндекс.Драйв» разбился об знак «стоянка запрещена»

В Центральном районе Северной столицы произошло очередное ДТП с участием автомобиля каршеринга. Водитель «Яндекс.Драйва» влетел в знак «стоянка запрещена».

Авария случилась в сегодня ночью, 29 декабря. На кадрах в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что транспортное средство получило серьезные повреждения – передняя часть машины полностью разбита. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

В комментариях к записи пользователи соцсети «ВКонтакте» отмечают, что в городе слишком часто происходят аварии с арендованными машинами.

Сведения о состоянии водителя не приводятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о серьезном ДТП с иномарками. От удара машины разлетелись на осколки.