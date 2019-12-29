В Ленобласти обещают метель, сильный ветер и морозы до минус 18 градусов

В Ленобласти в последний выходной уходящего года температура воздуха местами опустится до минус 15-18 градусов.
Осадков в воскресенье, 29 декабря, не ожидается. В ночное время скорость ветра достигнет – 2-7 метров в секунду, днем ветер усилится до 12 метров в секунду.
Как сообщили пресс-службе регионального МЧС, ночью температура воздуха будет колебаться от -7 до -12 градусов. В течение дня температура воздуха может подняться до 5 градусов.
Ветрено будет и 31 декабря, ветер подует со скоростью 15 метров в секунду. В последний день уходящего года пройдет небольшой дождь, температура воздуха поднимется от 1 до 3 градусов тепла.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в Северной столице сегодня сильный ветер.