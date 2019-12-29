Двое в темных очках вскрыли банкомат на Кузнецовской и вынесли почти 10 миллионов

В Московском районе Петербурга двое неизвестных совершили крупную кражу из банкомата.
Преступный инцидент произошел в пятницу, 27 декабря, на Кузнецовской улице. Злоумышленники в темных очках пришли в гипермаркет, взломали дверцы банкомата и ввели код безопасности. После неизвестны унесли с собой шесть кассет с деньгами, скрывшись на микроавтобусе Ford Transit с поддельными номерами.
В результате они похитили 9,7 млн рублей.
Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, на этом злоумышленники не остановились. Следующей их целью стал банкомат на Бухарестской улице, но парочку спугнул охранник.
Правоохранители начали розыск злоумышленников.
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