Двое в темных очках вскрыли банкомат на Кузнецовской и вынесли почти 10 миллионов

В Московском районе Петербурга двое неизвестных совершили крупную кражу из банкомата.

Преступный инцидент произошел в пятницу, 27 декабря, на Кузнецовской улице. Злоумышленники в темных очках пришли в гипермаркет, взломали дверцы банкомата и ввели код безопасности. После неизвестны унесли с собой шесть кассет с деньгами, скрывшись на микроавтобусе Ford Transit с поддельными номерами.

В результате они похитили 9,7 млн рублей.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, на этом злоумышленники не остановились. Следующей их целью стал банкомат на Бухарестской улице, но парочку спугнул охранник.

Правоохранители начали розыск злоумышленников.

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