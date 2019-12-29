В Петербурге подозреваемого в драке со стрельбой отправили сидеть дома

В Петербурге подозреваемого в драке со стрельбой отправили сидеть дома
Суд отправил петербуржца под домашний арест. Фото: pixabay

В Петербурге Ленинский районный суд отправил под домашний арест на два месяца местного жителя. Мужчина подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с использованием оружия.

Все произошло 23 декабря. По версии следствия, в ходе конфликта из-за личного неприязненного отношения дважды выстрелил в оппонента.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, мужчина просидит дома до 25 февраля следующего года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что огнестрельное ранение произошло у дома №86 по улице Марата. Двух пострадавших обнаружили в припаркованной иномарке, они были госпитализированы в ближайшее медучреждение. Позже правоохранители задержали двух подозреваемых.

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