В Москве попрощались в Галиной Волчек

В Москве попрощались в Галиной Волчек
Галина Волчек. Фото: kremlin.ru

Церемония прошла в «Современники», в котором актриса проработала несколько десятков лет.

Об этом стало известно сегодня, 29 декабря. Обо всем сообщает канал «360». На мероприятие пришли сотни человек, чтобы проститься с художественным руководителем «Современника». В театр пришли министр культуры России Владимир Мединский, глава МИД Сергей Лавров, певец Филипп Киркоров и многие другие. Собравшиеся проводили Галину Волчек бурными аплодисментами.

Похоронили народную артистку СССР на Новодевичьем кладбище рядом с режиссером театра и кино Марка Захарова.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что названы предварительные причины кончины Галины Волчек. На протяжении двух дней у актрисы отказывали внутренние органы. В четверг днем Галина Волчек перестала дышать – по предварительным данным, причиной смерти стал отек мозга и легких.

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В Москве попрощались в Галиной Волчек
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