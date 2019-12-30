Россиянам рассказали об опасности новогодних салатов

Подготовленные и заправленные к Новому году салаты могут храниться всего несколько часов, заявили эксперты, также рассказав об их правильном хранении.

Как сообщает РИА Новости, в салаты «Столичный» и «Оливье» не следует сразу добавлять свежие огурцы. А в случае, если в составе салата должны быть консервы или яйца, и он уже заправлен, то хранить такой салат можно не более шести часов.

Салаты с рыбой или блюда из морепродуктов следует употребить в течение 12 часов с момента приготовления.

По словам экспертов, самый долгий срок хранения у салатов из маринованных, соленых и квашенных овощей — их можно хранить до 36 часов.

А салаты их птицы, с копченостями или с мясом могут храниться не более 18 часов без заправки и в заправленном виде не более 12 часов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Росстат озвучил среднюю стоимость новогоднего стола россиян.