Для пассажиров перевернувшегося автобуса под Псковом организовали пункт временного размещения

Для пассажиров перевернувшегося автобуса под Псковом организовали пункт временного размещения
Скорая помощь дежурит возле гостиницы. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Псковской области власти организовали пункт временного размещения в местной гостинице, неподалеку от того места, где пассажирский автобус Минск-Петербург улетел в кювет и перевернулся.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на председателя регионального комитета по здравоохранению Марину Гаращенко, возле гостиницы находятся бригады скорой помощи, которые, в случае необходимости, доставят пострадавших пассажиров в медучреждения для диагностики.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пассажирский автобус Минск-Петербург перевернулся под Псковом. В автобусе находились 52 человека, из которых двое — водители. Пострадали 16 человек, включая троих детей. Все обстоятельства аварии уточняются.

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