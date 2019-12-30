Для пассажиров перевернувшегося автобуса под Псковом организовали пункт временного размещения

В Псковской области власти организовали пункт временного размещения в местной гостинице, неподалеку от того места, где пассажирский автобус Минск-Петербург улетел в кювет и перевернулся.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на председателя регионального комитета по здравоохранению Марину Гаращенко, возле гостиницы находятся бригады скорой помощи, которые, в случае необходимости, доставят пострадавших пассажиров в медучреждения для диагностики.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пассажирский автобус Минск-Петербург перевернулся под Псковом. В автобусе находились 52 человека, из которых двое — водители. Пострадали 16 человек, включая троих детей. Все обстоятельства аварии уточняются.