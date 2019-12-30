Пассажирский автобус Минск-Петербург перевернулся под Псковом

Всего в аварии пострадали 16 человек. Фото: pixabay

Всего в аварии пострадали 16 человек. Фото: pixabay

Автобус с пассажирами, ехавший из Минска в Северную столицу, вылетел с дороги и перевернулся в кювете в Псковской области.

Согласно данным ФКУ Упрдор «Северо-Запад», авария произошло ночью в понедельник, 30 декабря, на 269-м километре автодороги Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Белоруссией в Псковской области. Автобус перевозил 50 пассажиров.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по региону, в автобусе находились, помимо пассажиров, два водителя. Травмы различной степени тяжести получили 16 человек, из них трое — дети.

Все обстоятельства и причины ДТП уточняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что водитель бросил под колеса автомобилей петарду на Дунайском путепроводе.