Водитель бросил под колеса автомобилей петарду на Дунайском путепроводе

Водитель бросил под колеса автомобилей петарду на Дунайском путепроводе
Полиция разыскивает водителя. Фото: pixabay

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту хулиганства во Фрунзенском районе Петербурга. Ранее горожане рассказали в соцсетях о брошенной на проезжую часть гранате, но она оказалась петардой.

Как сообщили в главке МВД России по городу и области, правоохранители установили, что между двумя водителями на Дунайском путепроводе произошел дорожный конфликт, в результате которого один из них, водитель «Шкоды», бросил на дорогу петарду.

Инцидент произошел в половину четвертого в воскресенье, 29 декабря. На месте происшествия полиция не обнаружила каких-либо повреждений. Никто не пострадал. Водителя, кинувшего петарду, разыскивают.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Skoda врезалась в ограждения на КАД: водитель погиб.

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