Skoda врезалась в ограждения на КАД: водитель погиб

За пострадавшим прилетел вертолет, но врачи не успели спасти ему жизнь.

Все случилось сегодня вечером, 29 декабря. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Авария произошла на внутреннем кольце КАД в Выборгском районе. «Шкода» не понятной причине врезалась сначала в ограждения, а затем столкнулась с опорой освещения. В результате водитель получил серьезные травмы, из-за которых он скончался на месте.

Скорее всего, машину занесло из-за скольких дорог. В Ленинградскую область и Санкт-Петербург пришли минусовые температуру, так что автомобилистам стоит быть внимательнее и соблюдать скоростной режим.

Очевидцы отмечают, что из-за инцидента образовалась пробка, но сейчас с движением все намного лучше.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Ивановской образовалась пробка из-за неработающего светофора.