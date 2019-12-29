На Ивановской образовалась пробка из-за неработающего светофора

Автомобилисты жаловались на затрудненное движение и призывали остальных объезжать проблемный участок.

Об этом стало известно сегодня, 29 декабря. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что на перекрестке улиц Бабушкина и Ивановской не работал какое-то время светофор. Из-за этого у станции метро «Ломоносовская» выстроилась огромная пробка. Автомобилисты недоумевали, в чем дело и советовали водителям выбирать другие маршруты.

Издание «Мойка 78» уверяет, что в СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга» подтвердили отключение светофора, но заверили, что он уже работает и волноваться не о чем.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что легковушка с двумя детьми поскользнулась на Челябинской и вылетела с дороги. В город пришли морозы, а вместе с ними и гололедица.