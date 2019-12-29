Легковушка с двумя детьми поскользнулась на Челябинской и вылетела с дороги

В город пришли морозы, а вместе с ними и гололедица.

Об этом стало известно сегодня, 29 декабря. Обо всем рассказывают очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что все случилось на Челябинской улице – машина ехала по дороге, поскользнулась и оказалась за пределами асфальта. Среди пассажиров было двое маленьких детей, а за рулем сидела женщина. Все отделались испугом, уверяют свидетели.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Среднем проспекте В.О. из-за ДТП остановились трамваи. В результате машины заблокировали трамвайные пути. На место прибыли кареты скорой помощи. Непонятно, есть ли пострадавшие.