На Среднем проспекте В.О. из-за ДТП остановились трамваи

На Среднем проспекте В.О. из-за ДТП остановились трамваи
Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

На место прибыли две кареты скорой помощи.

Об этом стало известно сегодня, 29 декабря. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что авария произошла на перекрестке Среднего проспекта В.О. и Детской улицы. Две иномарки столкнулись и превратились в груды металла. В результате машины заблокировали трамвайные пути. На место прибыли кареты скорой помощи. Непонятно, есть ли пострадавшие.

Очевидцы пишут, что движение затрудненно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дорога Жизни чуть не стала дорогой смерти: пьяное ДТП чудом обошлось без жертв. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить обстоятельства инцидента. Непонятно, каково состояние мужчины, сидящего за рулем SAO.

Василеостровский район дтп трамвай
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