Дорога Жизни чуть не стала дорогой смерти: пьяное ДТП чудом обошлось без жертв

Участник аварии рассказал, как все случилось.

Авария произошла сегодня ночью на Дороге Жизни в Ленинградской области. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Водитель SAO, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, несся по трассе с большой скоростью и врезался в столб. Он упала прямо на проезжую часть – два автомобиля чудом не угодили под него. Один из водителей рассказал, что он чудом остался жив.

«Чуть не стала дорогой смерти»,

– написал один из пользователей.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить обстоятельства инцидента. Непонятно, каково состояние мужчины, сидящего за рулем SAO.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в ДТП с автобусом из Петербурга, который перевернулся в Эстонии, пострадала россиянка.