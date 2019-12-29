В ДТП с автобусом из Петербурга, который перевернулся в Эстонии, пострадала россиянка

В посольстве России в Эстонии уточнили информацию о пострадавших в ДТП с автобусом, следовавшим из Петербурга в Ригу. Среди пострадавших — одна гражданка России 35 лет.

Авария с транспортным средством компании «Эколайн» произошла сегодня утром, 29 декабря. Как сообщает МИД РФ, 35-летняя россиянка получила легкие травмы, ей оказали необходимую помощь, после чего отпустили из медучреждения.

Посольство РФ продолжает выяснять обстоятельства происшествия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в автобусе были пассажиры. По словам очевидцев, он сошел с дороги и оказался в кювете.