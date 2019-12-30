Еще один туроператор приостановил работу в Петербурге

Еще один туроператор приостановил работу в Петербурге
Туроператор прекращает свою деятельность. Фото: pixabay

В Северной столице ООО «Туристская компания Северная венеция» приостанавливает свою деятельность.

Как сообщает туркомпания на своем сайте, клиентам «Северной Венеции», чьи обязательства по договорам не были исполнены, следует обращаться в Департамент урегулирования убытков АО «Страховая компания ГАЙДЕ», расположенной в доме №47-Д по улице Боровой.

Туроператор работал в сфере внутреннего туризма. Согласно данным Единого федерального реестра туроператоров, сумма страхования гражданской активности «Северной Венеции» составляет 500 тысяч рублей. Договор истекает в начале марта следующего года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что некоторые туроператоры изменят зимние полетные программы из Петербурга.

новости спб северная венеция туроператор
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге «заминировали» два отделения полиции
Кристина Асмус попала в больницу с инфекцией
На Мурманском шоссе погиб человек под колесами иномарки
На новогодние праздники в Петербурге установят дополнительные туалеты
В Петербурге зарегистрируют отдельный мета-бренд города для китайцев
Главу МО «Юго-Запад» будут судить за превышение полномочий
Двое жителей Ленобласти могут сесть в тюрьму за незаконную рыбалку
На Ленинском проспекте обокрали иностранца — у него случился ...