История Нового года в России: как и когда начали отмечать праздник

В ночь с 31 декабря на 1 января в России отмечают Новый год. Однако так было не всегда. Наши предки началом года считали март. Так продолжалось до тех пор, пока в 1699 году Петр I не издал два именных указа.

Как Новый год начали отмечать 1 января

До 1700 года в России действовала византийская система летоисчисления, совпадающая с юлианским календарем. Новый год встречали в марте и провожали в последний день февраля. С конца XV по XVII век праздник приходился на начало сентября.

Отмечать Новый год 1 января по примеру европейских христианских государств начали по указу Петра I в 1700 году. При этом вплоть до XX века Россия продолжала жить по юлианскому летоисчислению и праздновать Новый год на 11 дней позже других государств, уже перешедших на григорианский календарь.

Именно Петр I ввел традиции украшать главные улицы и знатные дома хвойными деревьями и ветками. Все остальные могли «учинить» по древцу или ветви на воротах или «над хороминою своею».

Главное торжество, согласно указу, проходило на Красной площади. В честь Нового года там устраивали фейерверк, пушечный и ружейные салюты и выпускали ракеты. На улицах каждый вечер зажигали смоляные бочки и палили из мушкетов. Длились празднования с 1 по 7 января.

Первую общественную ель в России установили на Рождество в 1852 году в Петербурге. Дерево появилось в здании Екатерининского (Московского) вокзала. Позднее традиция укоренилась и елки начали устанавливать повсеместно.

Отмена праздника

Новогодние и рождественские традиции во многом были вдохновлены Германией. Именно потому в годы Первой мировой войны император Николай II запретил устанавливать елки на Рождество. Попытки отмечать праздник вызывали критику среди населения и в прессе.

Запрет отменили после Октябрьской революции. Тогда же страна перешла на новый стиль. Первый Новый год, совпавший с европейским календарно, пришелся на 1919 год.

Традиции отмечать Рождество и Новый год сохранялись до 20-х годов. Отменить их было решено в 1929 году в рамках масштабной кампании по борьбе с религиозными предрассудками. Праздновать Рождество официально запретили, а Новый год признали рабочим днем.

Как вернулся Новый год

Возрождение Нового года началось в декабре 1935 года. В газете «Правда» вышла статья Первого секретаря Киевского обкома Павла Постышева. Он обратился к людям с призывом организовать новогодние елки для детей.

«Следует этому неправильному осуждению ёлки, которая является прекрасным развлечением для детей, положить конец», — написал Постышев.

Уже на следующий день в «Правде» опубликовали постановление о проведении 1 января комсомольцами и пионерами елок в школах, детских клубах и детдомах. Следующий год начался с поздравления Иосифа Сталина на первой полосе «Правды» и новогоднего радио-обращения председателя ЦИК СССР Михаила Калинина.

Выходным 1 января вновь стало в 1947 году. С 2005 года в России учредили новогодние каникулы. Позднее они были продлены до 10 дней, а затем сокращены до 8.

Государственный гимн в новогоднюю ночь впервые прозвучал в 1944 году, а традиция телевизионных новогодних обращений главы государства к народу в 1970-х гг.

Напомним, в этом году россияне отдыхают с 1 по 8 января включительно. Первым рабочим днем в 2020 году станет четверг, 9 января.