Понедельник встретит петербуржцев сильным ветром и гололедицей

Понедельник встретит петербуржцев сильным ветром и гололедицей
Днем в Петербурге ожидается мокрый снег. Фото: pixabay

В Петербурге в понедельник, 30 декабря, ждут ухудшения погоды. Местных жителей предупреждают о сильном ветре, мокром снеге и гололедице.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление метеорологии и мониторингу окружающей среды», в этот день в Северной столице будет облачно, в течение дня пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя.

Метеорологи предупреждают петербуржцев о возможной гололедице, снежном накате и налипании мокрого снега. Ветер будет дуть юго-западный и западный умеренный с порывами до 18 метров в секунду.

При этом температура воздуха в городе будет держаться плюсовая. Днем будет около 3-5 градусов тепла. Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что неделя в Ленобласти начнется с метели и снега.

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