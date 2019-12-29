Неделя в Ленобласти начнется с метели и снега

Неделя в Ленобласти начнется с метели и снега
Фото: pixabay.com

Многие местные жители не могли дождаться, когда же выпадут осадки. Погода радует их перед самым праздником.

Уже завтра, 30 декабря, в Ленинградской области ожидается метель и сильный снег с дождем. Обо всем сообщают в ФГБУ «Северо-Западное УГМС». Автомобилистов просят быть внимательнее, так как дороги покроет корка льда. Пешеходы также должны соблюдать правила дорожного движения. Синоптики предупреждают о налипании мокрого снега и порывах ветра до 18 метров в секунду. Кажется, в регион пришла настоящая зима.

Напоминаем, что в Санкт-Петербурге температура опустилась ниже доля до минус четыре градусов. Горожан радует снег, но, увы, с дождем.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Новый год на Дворцовой встретят дискотекой и фейерверком.

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