Главу МО «Юго-Запад» будут судить за превышение полномочий

Главу МО &#171;Юго-Запад&#187; будут судить за превышение полномочий
Наказание за ущерб, причиненный городу, определит суд. Фото: pixabay.com

Светлана Андреева, возглавляющая МО «Юго-Запад» не стала разбираться с нарушениями в действиях подрядчика и приняла работу, зная, что это противозаконно.

С апреля по ноябрь 2018 года Андреева руководила МО «Юго-Запад». В этот же период чиновница приняла некачественно выполненные дорожно-ремонтные работы, осуществленные по контракту, хотя понимала, что это противоправное действие, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

При этом к выявлению проблемы не были привлечены специалисты технадзора, из-за чего не удалось вовремя обнаружить дефекты в асфальте и безответственно выполненную работу. Помимо прочего, подрядчик запросил у администрации на полмиллиона больше, чем того требовало действительное положение дел.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что двоих мужчин из Ленобласти могут приговорить к тюремному заключению за браконьерство.

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