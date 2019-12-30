Двое жителей Ленобласти могут сесть в тюрьму за незаконную рыбалку

Двое жителей Ленобласти могут сесть в тюрьму за незаконную рыбалку
Фото: СПб ЛО МВД России на водном транспорте

Транспортная полиция завершила расследование уголовного дела по факту незаконного вылова водных биоресурсов.

Как сообщает Петербургский линейный отдел МВД России на водном транспорте, завершено расследование уголовного дела в отношении двоих жителей Ленинградской области, которых обвиняют в незаконном вылове рыбы.

Установлено, что мужчины, 30 и 52 лет, выловили более 60 штук Европейской ряпушки в акватории озера Крестное Подпорожского района. Рыбу они ловили тремя сетями, которые запрещены для рыболовного промысла. Этими действия злоумышленники нанесли ущерб в размере 30 тысяч рублей.

Данная статья о незаконном вылове водных биологических ресурсов предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Дело направлено в суд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что рыбаки выловили двух крабов из Финского залива.

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