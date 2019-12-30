Двое жителей Ленобласти могут сесть в тюрьму за незаконную рыбалку

Транспортная полиция завершила расследование уголовного дела по факту незаконного вылова водных биоресурсов.

Как сообщает Петербургский линейный отдел МВД России на водном транспорте, завершено расследование уголовного дела в отношении двоих жителей Ленинградской области, которых обвиняют в незаконном вылове рыбы.

Установлено, что мужчины, 30 и 52 лет, выловили более 60 штук Европейской ряпушки в акватории озера Крестное Подпорожского района. Рыбу они ловили тремя сетями, которые запрещены для рыболовного промысла. Этими действия злоумышленники нанесли ущерб в размере 30 тысяч рублей.

Данная статья о незаконном вылове водных биологических ресурсов предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Дело направлено в суд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что рыбаки выловили двух крабов из Финского залива.