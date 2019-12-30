Официальное издание Смольного использует способ закупки, который раскритиковали в ОНФ

Газета «Петербургский дневник», получая средства от городских властей, систематично закупается у единственного поставщика. Этот способ недавно раскритиковали в ОНФ.

Ранее представитель Общероссийского народного фронта, созданного по инициативе Владимира Путина, заявлял, что ситуация, когда на конкурс выходит лишь один поставщик, наводит на мысль о картели. По информации АБН, издание «Петербургский дневник» активно пользуется этой схемой, закупая фотоархив стоимостью полмиллиона рублей у «ИТАР ТАСС» и программное обеспечение за 720 тысяч.

При этом в течение прошлого года ОАО «Петроцентр», занимающееся издательством «Петербургского дневника», потеряло миллионы рублей выручки.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, сколько стоит «Петербургский дневник».