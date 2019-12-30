Официальное издание Смольного использует способ закупки, который раскритиковали в ОНФ

Официальное издание Смольного использует способ закупки, который раскритиковали в ОНФ
Владимир Рябовол. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Газета «Петербургский дневник», получая средства от городских властей, систематично закупается у единственного поставщика. Этот способ недавно раскритиковали в ОНФ.

Ранее представитель Общероссийского народного фронта, созданного по инициативе Владимира Путина, заявлял, что ситуация, когда на конкурс выходит лишь один поставщик, наводит на мысль о картели. По информации АБН, издание «Петербургский дневник» активно пользуется этой схемой, закупая фотоархив стоимостью полмиллиона рублей у «ИТАР ТАСС» и программное обеспечение за 720 тысяч.

При этом в течение прошлого года ОАО «Петроцентр», занимающееся издательством «Петербургского дневника», потеряло миллионы рублей выручки.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, сколько стоит «Петербургский дневник».

закупки картель онф петербургский дневник санкт-петербург смольный
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Коломяжском «Газель» подбила автобус
На Кржижановского артиста балета избили и оставили без телефона
«Лахта Центр» стал одним из пяти самых экологичных небоскребов Европы
Во дворе на Варшавской обнаружили мертвого бездомного
WhatsApp перестанет работать на ряде устройств в 2020 году
В Петербурге задержали мужчину, избившего до смерти своего знакомого
Сборная России по хоккею поборется с Германией за выход в четвертьфинал МЧМ-2020
Бизнесмены Трабер и Дебердеев стали новыми акционерами «ЛОЭСК»