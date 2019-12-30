В Волхове женщина выжила после падения с четвертого этажа

Жительница Волхова в Ленобласти выпала из окна четвертого этажа и осталась в живых. Сейчас она находится в реанимации под контролем медиков.

Как сообщает портал 47news, инцидент произошел в одном из пятиэтажных домов по улице Нахимова. Полиция получила сообщение о найденной женщине около дома. Она получила многочисленные травмы и сейчас находится в тяжелом состоянии. Скорая помощь госпитализировала ее в местную больницу.

В Ленобласти травмы при падении из окна получил житель Кингисеппа. Его нашли возле «девятиэтажки» на улице Большой Советской. Он также находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что годовалый малыш упал со второго этажа в ТЦ в Рощино.