Утро понедельника прошло без пробок в Петербурге

Предпоследний день уходящего года встретил петербуржцев отсутствием серьезных пробок на дорогах. Сегодня, 30 декабря, в Северной столице были всего лишь двухбалльные пробки.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», обычно в будний день в Петербурге уровень пробок составляет шесть баллов. Однако сегодняшний день отличился заторами на дорогах на четыре балла меньше среднего.

Утром небольшие пробки были только на въездах и выездах в Петербург и из него.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что километровые пробки собрались на границе с Финляндией.