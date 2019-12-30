Утро понедельника прошло без пробок в Петербурге

Утро понедельника прошло без пробок в Петербурге
Петербург. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Предпоследний день уходящего года встретил петербуржцев отсутствием серьезных пробок на дорогах. Сегодня, 30 декабря, в Северной столице были всего лишь двухбалльные пробки.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», обычно в будний день в Петербурге уровень пробок составляет шесть баллов. Однако сегодняшний день отличился заторами на дорогах на четыре балла меньше среднего.

Утром небольшие пробки были только на въездах и выездах в Петербург и из него.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что километровые пробки собрались на границе с Финляндией.

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