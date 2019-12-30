Гражданин Ирака получил сердечный приступ после ограбления в Петербурге

Двое грабителей в Петербурге напали на иностранного гражданина, доведя его до сердечного приступа, а потом сбежали, бросив сумку с деньгами на землю.

Как стало известно gazeta.spb.ru, полиция получила сообщение об ограблении в воскресенье, 30 декабря. Двое неизвестных злоумышленников напали на мужчину на Ленинском проспекте, и, применив физическую силу, отобрали его сумку, в которой находились три тысячи долларов и личные документы.

Правоохранители уже проверили записи с камер видеонаблюдения вокруг места происшествия и установили, что на гражданина Ирака напали в тот момент, когда он садился в машину. Мужчина находится в Петербурге по деловой визе.

После инцидента пострадавшего увезли в больницу на «скорой» с подозрением на сердечный приступ.

Позже правоохранители нашли его сумку на дороге на Брестском Бульваре. В ней были деньги и документы, а рядом лежала шапка злоумышленника.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Краснопутиловской предпринимателя ограбили на 15 млн рублей.