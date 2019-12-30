Стала известна программа на новогоднюю ночь в Ленобласти

В городах и посёлках Ленинградской области 31 декабря и 1 января развернутся народные гуляния. Развлечения подготовлены как для детей, так и для взрослых.

Уже утром 31 декабря можно будет принять участие в новогодней лыжной гонке, которая стартует в Тихвин в полдень. В течение дня, с 15:00 до 20:00 буду проводиться детские развлекательные представления, посвященные встрече Нового года, в Волхове, поселке Курба, деревне Кармановской и других.

Сразу после боя курантов, в 00:30 в Тосно встретят новый год праздничным салютом. С 1:00 до 3:00 ленинградцы могут потанцевать на дискотеках и повеселиться на гуляниях в Лодейном Поле, Сланцах, Кингисеппе и многих других населенных пунктах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ленобласть заняла одну из десяти позиций в списке самых привлекательных мест для новогоднего отдыха.