Бузову осудили за новогодние каникулы в Куршевеле с Манукяном

Бузова отмечает, что выставлять на публику эти отношения ей бы не хотелось. Фото: Instagram

Бузова отмечает, что выставлять на публику эти отношения ей бы не хотелось. Фото: Instagram

Певица Ольга Бузова опубликовала в Instagram фотографию из отпуска.

«Куршевель, я так скучала», — написала певица.

Фото прокомментировали поклонники певицы.

«Хоть один день выключите свои телефоны и просто получите удовольствие от этого дня», — пишет один комментатор.

«Шерегеш круче», — пишут другие поклонники.

Ольга Бузова улетела в Куршавель вместе с Давидом Манукяном – своим возлюбленным, сообщает Super. Артистка скрывала роман, так как считает, что счастье любит тишину. На «План Б» она призналась, что невероятно рада и надеется, что так всегда и будет. Бузова рассказала, что они с Давидом даже живут вместе.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ольга Бузова призналась, что живет с блогером Давидом Манукяном. Не так давно Ольга Бузова откровенно призналась резиденту Comedy Club и коллеге по «Плану Б» Тимуру Батрутдинову: «Я решила пропустить «План В» и «План Г» и перешла сразу к «Плану Д».