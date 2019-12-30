Состоялся телефонный разговор Путина с президентом Финляндии

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Финляндии Саули Ниинисте.

Телефонный разговор состоялся по инициативе финляндской стороны, сообщили в пресс-службе Кремля.

Главы государств поздравили друг друга с наступающим Новым годом.

Стороны обсудили итоги нормандского саммита и ситуацию по урегулированию внутриукраинского кризиса.

«Дана позитивная оценка состоявшемуся вчера в Донецкой области обмену удерживаемых лиц по схеме «всех установленных на всех установленных», — отметили в пресс-службе Кремля.

Напомним, нормандский саммит состоялся в Париже 9 декабря. В рамках саммита впервые лично встретились президент России Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пресс-секретарь российского лидераВладимира Путина Дмитрий Песков подтвердил информацию о проведении следующего саммита в нормандском формате в столице Германии — Берлине.