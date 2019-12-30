В Петербурге за 10 лет приведут в порядок фасады 255 зданий

На эти цели планируют потратить около 17 миллиардов рублей.

Об этом стало известно сегодня, 30 декабря. Обо всем сообщает пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга. Глава города провел совещание в Смольном в преддверии Нового года. На заседании приняли решение о необходимости реставрировании фасадов 255 домов. Чтобы осуществить задуманное, придется потратить около 10 лет и 17 миллиардов рублей. В администрации уже обговаривают перечень объектов – в первую очередь возьмутся за фасады, относящиеся к повышенным категориям сложности.

Беглов подчеркнул, что в Петербурге домов-памятников 1850, что в шесть раз больше, чем в Москве.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге завершена реставрация интерьеров Юсуповского дворца. Плановые работы в Юсуповском дворце, где Феликс и Ирина Юсуповы прожили, к сожалению, лишь два года, ведутся в течение семи лет, с 2012-го. В следующем, 2020-м, году реставрация продолжится.