В Петербурге завершена реставрация интерьеров Юсуповского дворца

В Юсуповском дворце, расположенном на набережной Мойки, 94, завершили реставрацию на Половине молодых и в Буфетной Домашнего театра, а также в Садовом павильоне.

Об окончании реставрационных работ сообщили в четверг, 26 декабря, в пресс-службе комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Петербурга. Восстановление интерьеров проводилось за счет городского бюджета, всего на проведение реставрации выделили 155,8 млн рублей.

Плановые работы в Юсуповском дворце, где Феликс и Ирина Юсуповы прожили, к сожалению, лишь два года, ведутся в течение семи лет, с 2012-го. В следующем, 2020-м, году реставрация продолжится.

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