Россия хочет запретить ввоз цитрусовых из Китая

Россельхознадзор уже ввел временные ограничения на поставки с надеждой на налаживание ситуации.

Об этом стало известно сегодня, 30 декабря. Обо всем рассказали в Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Ведомство ввело временные ограничения на поставки с Китая цитрусовых – они будут действительны с 6 января 2020 года. Их ввели, так как за последнее время было выявлено несколько нарушений в экспортируемой продукции. Пока что непонятно, какова реакция китайской стороны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России могут снизить порог беспошлинного ввоза посылок. Минфин предлагает снизить порог беспошлинного ввоза из зарубежных интернет-магазинов до 100 евро с июля 2020 года, до 50 евро с 2021 года и до 20 евро с 2022 года.