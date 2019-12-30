Первоклассница из Всеволожска снялась на телевидении благодаря Дрозденко

Девочка попросила, чтобы ей разрешили принять участие в съемках ролика.

Об этом стало известно сегодня, 30 декабря. Обо всем сообщает 47channel. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко забрал с кремлевской «Елки желаний» три записки от жителей региона. Автором одной из них стала первоклассница по имени Милана – она попросила позволить ей сняться в телевизионном ролике. Дрозденко вместе с ЛенТВ24 исполнили ее мечту!

Школьница посетила студию и поучаствовала в создании новогодних анонсов для «Сказаний о Сельме». Девочку покажут на экране уже 31 декабря, а 1 января выйдут и сами «Сказания».

Видео: ЛенТВ24

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дрозденко пообещал исполнить новогодние желания детей из Ленобласти. Один мальчик попросил главу региона сводить его на матч «Зенита», другой ребенок хочет новые качели, а девочка заявила, что мечтает сняться в клипе.