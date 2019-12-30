Ученые узнали, как предсказать скорую смерть

Ученые узнали, как предсказать скорую смерть
Фото: Pixabay

Дату кончины им подсказывает кровь пациентом с сердечной недостаточностью.

Исследование провели ученые из Лос-Анджелеса, сообщает MedicalXpress. Они анализировали кровь 105 пациентов с одним и тем же диагнозом и поняли, как могут предсказать их скорую смерть. Узнать, как долго будет жить человек, можно по уровню нейропептида Y. Чем их больше, уверяют эксперты, тем больше шанс умереть в ближайшее время. Теперь ученые знают, как выяснить пациентов, нуждающихся в постоянном наблюдении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ученые узнали, как распространяется вирус птичьего гриппа. Им удалось определить «родословную» возбудителей данной болезни.

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