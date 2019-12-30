В России посчитали число бедных и немного порадовались

Борьба с бедностью приносит результаты – показатель за 2019 стал меньше.

Об этом стало известно сегодня, 30 декабря. Обо всем пишет «Интерфакс», ссылаясь на данные Росстата. Если в 2018 году 12,5% населения страны жили за чертой бедности, то уже в 2019 году их численность снизилась до 12%. При этом эксперты отмечают, что в разных кварталах года процент тоже разный – под конец он всегда меньше, так как люди получают премии и чувствуют себя из-за этого увереннее.

На данный момент бедными в России можно назвать 19,2 миллиона человек. Их количество увеличивается с 2012 года, в 2015-2016 году начало потихоньку снижаться, но незначительно. Власти надеются, что к 2024 году удастся решить проблему.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Минэкономразвития намерено поменять подход к оценке бедности в России. По инициативе ведомства, со следующего года Росстат будет сверять показатели с учетом данных ФНС и Пенсионного фонда РФ.