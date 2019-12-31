Самая красивая девушка мира снялась без лифчика

Модель Бэла Хадид улетела на отдых и поделилась пикантным видео с подписчиками.

Видеозапись девушка выложила в своем Instagram-аккаунте. Американская супермодель сейчас находится на отдыхе, но продолжает баловать поклонников своими фотографиями и роликами. На этот раз Бэла Хадид сняла лифчик, накинула рубашку, устроилась удобно под пальмой и записала видео. Фанаты смогли рассмотреть формы девушку и поставить более двух миллионов лайков.

В комментариях люди отметили, что им очень нравятся подобные посты и просят еще. Поклонники считают, что Бэла Хадид заслуживает звание самой красивой девушки мира.

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