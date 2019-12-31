В Минздраве посоветовали людям с болезнями желудка отказаться от некоторых продуктов на Новый год

В Минздраве посоветовали людям с болезнями желудка отказаться от некоторых продуктов на Новый год
Новогодний стол. Фото: Pixabay

Людям с болезнями органов пищеварения следует воздержаться привычной диеты во время праздничного застолья. Соответствующие рекомендации огласила главный внештатный диетолог российского Минздравоохранения Виктор Тутельян.

По словам специалиста, граждане, имеющие проблемы с желудком, могут позволить себе небольшое отклонение от привычного рациона, чтобы избежать отрицательной реакции организма.

Как сообщает ТАСС, диетолог посоветовал в случае заболеваний органов пищеварения отказаться от жирного, острого, а также не переедать. Он подчеркнул, что нужно уметь контролировать себя.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали , кому нельзя ходить в баню. Эксперты дали рекомендации гражданам, которые решили попариться.

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